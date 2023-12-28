Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:33

Напористый и независимый подход Объединенных Арабских Эмиратов в экономических и внешнеполитических вопросах вызывает все большее раздражение саудитов, которые видят в этом угрозу своему доминирующему положению в Заливе. Уже пять лет в отношениях двух крупнейших монархий Залива наблюдается редкая стабильность, что необычно по нынешним временам – конкуренция между ними растет, а напряженность в отношениях усиливается. Если десятилетие назад Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты казались во многом двумя сторонами одной медали, то теперь отношения между ними напоминают схватку, которая уже выходит за рамки конкуренции.

Более того, проблемы и сложности поддержания единства и сотрудничества усугубляются личным расколом между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, МБС, и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Зайдом, МБЗ. Первый тревожный звонок прозвучал в 2009 году, когда Эмираты вышли из проекта Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива, ССАГПЗ, по формированию валютного союза и введению единой валюты. Причины - решения организации создать свой центральный банк в Эр-Рияде, а не в Абу-Даби. Правда, вскоре они единым фронтом выступили против Катара – но это было прощальной лебединой песней дуэта. И когда в июле 2019 года ОАЭ объявили о начале «стратегической передислокации» своих войск из Йемена, стало ясно, что две монархии больше не сходятся во взглядах. И, что главное, не считают нужным это скрывать. Фактически это было объявлением о том, что вчерашние союзники становятся конкурентами за положение в мировой экономике и в региональной политике. Причем экономические вопросы, как водится, оказались во главе угла. За последние несколько десятилетий ОАЭ приобрели известность как региональный центр торговли, финансов и туризма.

Причем эта широкая известность была настолько привлекательной, что молодой тогда наследный принц МБС решил: «А почему это все Эмираты? Я тоже так хочу». И утвердил стратегию VISION-2030, «Видение-2030», согласно которой именно его Королевство должно было стать «сердцем арабского и исламского мира», «глобальным инвестиционным центром» и вообще точкой, где соединяются три континента: Азия, Европа и Африка. Проблема саудитов и лично МБС заключалась в том, что пока они только вырабатывали стратегию рывка в XXI век, Эмираты уже далеко ушли по этой дороге. И в части создания у себя международного финансового центра, и в плане создания привлекательной бизнес-среды, и в деле привлечения прямых иностранных инвестиций. Многие компании, стремящиеся расширить свою деятельность на Ближнем Востоке, открыли свои региональные штаб-квартиры в ОАЭ. Даже в создании точки, где сходятся три континента, Эмираты сумели вырваться вперед. Так, эмират Дубай в последние годы регулярно входит в пятерку мировых центров судоходства. Кроме того, Эмираты давно и последовательно проводят стратегию «цепочки портов» на юге Аравийского полуострова и Африканском Роге, стремясь контролировать и эксплуатировать ключевые порты вдоль основных морских торговых путей региона. И получается, что пока саудиты только приступили к строительству и перестройке Королевства глобального логистического и торгового узла, Эмираты основное строительство уже закончили. В качестве наглядного примера - порт Джебель-Али в Дубае, который ныне является ключевым морским центром, соединяющим Африку и Азию.

Еще одна причина соперничества между Саудовской Аравией и ОАЭ связана с различными концепциями двух стран относительно роли Организации стран-экспортеров нефти и одиннадцати других стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), ведущими членами которых они являются. Так, Саудовская Аравия использовала свои рычаги влияния в рамках ОПЕК+, чтобы заставить все государства-члены сократить добычу нефти. ОАЭ выразили обеспокоенность по поводу такого подхода, призвав к увеличению квот на добычу. Хотя вопрос о квотах был в конечном итоге решен, и высокопоставленные эмиратские чиновники заявили, что ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК+, спор стал свидетельством углубляющегося раскола между Саудовской Аравией и ОАЭ. И так буквально во всех сферах, конкуренция становится все жестче, противоречия в двусторонних отношениях нарастают. Осталось всего несколько дней до января 2024 года, когда в силу вступит принятый Эр-Ридом указ, согласно которому исполнять государственные заказы Саудовской Аравии смогут лишь те компании и транснациональные корпорации, которые имеют свои должным образом зарегистрированные региональные штаб-квартиры на территории Королевства. Это – уже прямой вызов Эмиратам, демонстративнее быть не может.