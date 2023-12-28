В Украине пообещали возмездие за ракетные удары России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в соцсети Х сообщил, что ракетные удары по городам Украины приведут к противоположному эффекту для самой России.

Данилов отметил, что сегодняшний день приходится встречать «с холодной ненавистью и горячим сердцем».

«Ракетные судороги временно существующей России имеют и будут иметь прямо противоположный эффект, чем ожидают кремлевские подонки, но они никогда не понимали и уже никогда не поймут Украину», - подчеркнул секретарь СНБО.

В связи с этим он назвал последствия, которые станут результатом сегодняшней атаки со стороны России.

«Еще большая ненависть к России и россиянам, которые с животной покорностью поддерживают рашистский режим - они враги, навсегда.

Во-вторых, речь идет о максимализации неприятия всего, что связано с русскостью – культуры, языка, традиций. Страной, которая убивает детей и выбирает военными целями родильные дома. Также недопустимы разговоры и действия в направлении любых компромиссов со страной-недобитком, гнойным куском недоимперии, а также об окончательном уничтожении возможности существования любых пророссийских движений в Украине.

Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов его и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо, пока #RussiaDie», - подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО заверил, что ответ после российских ударов по городам Днепр, Одесса, Львов и Киев не заставит себя долго ждать.