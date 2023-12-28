Турецкие спецслужбы предотвратили теракты в синагоге и церкви

В ходе совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и полиции Турции схвачены 32 человека, подозреваемые в подготовке атак на синагоги и церкви, а также посольство Ирака. Трое подозреваемых из этого числа имеют связи с ИГИЛ. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

Согласно информации, турецкие спецслужбы установили, что Миджбель аль-Шувайхи, под кодовым именем «Абу Якин аль-Ираки», и Мухаммед Хилаф Ибрагим Ибрагим, под кодовым именем «Эбу Лейс», готовили атаки на синагоги и церкви в Турции, а Ийхеб Элани, под кодовым именем «Абдулла аль-Джумейли», - на посольство Ирака.

Три террориста вместе со связанными с ними 29 подозреваемыми были схвачены в ходе операции, проведенной в утренние часы в 9 провинциях при скоординированной работе MİT и Главного управления безопасности.

В ходе операции изъято большое количество цифровых материалов, принадлежащих организации.