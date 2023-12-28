Милей в письмах к Путину и Цзиньпину отклонил приглашение в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах к российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение вступить в БРИКС. Об этом сообщает Canal C.

По данным издания, Милей также проинформировал о своем решении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди, а также главу Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу.

Ранее новый министр иностранных дел республики Диана Мондино заявила, что Аргентина не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС, приглашение от которой она получила в этом году.