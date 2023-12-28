В честь 100-летия общенационального лидера было организовано 474 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 64925 человек. 89 из 474 мероприятий были организованы Минспорта и спортивными федерациями при участии 32190 человек.

В 2023 году в Азербайджане прошли три чемпионата мира – по таэквондо, стрельбе и борьбе (среди военнослужащих). Также Баку принял Кубки мира по спортивной и художественной гимнастике, шахматам, Гран-при Азербайджана «Формулы-1», чемпионат Европы по художественной гимнастике, турнир ММА (смешанные единоборства) организации Rizin, Международную конференцию министров спорта, Генеральную ассамблею и церемонию награждения Международной автомобильной федерации, Конгресс Европейской конфедерации бадминтона, Генассамблею Европейской конфедерации стрельбы и другие важнейшие мероприятия.

Всего в Азербайджане прошло 91 международное соревнование. Национальные команды Азербайджана приняли участие в 630 международных соревнованиях и в 399 учебно-тренировочных сборах.