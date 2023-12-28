Азербайджан завоевал рекордное количество медалей Спортивные итоги года
Министерство молодежи и спорта подвело итоги 2023 года – «Года Гейдара Алиева».
В честь 100-летия общенационального лидера было организовано 474 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 64925 человек. 89 из 474 мероприятий были организованы Минспорта и спортивными федерациями при участии 32190 человек.
В 2023 году в Азербайджане прошли три чемпионата мира – по таэквондо, стрельбе и борьбе (среди военнослужащих). Также Баку принял Кубки мира по спортивной и художественной гимнастике, шахматам, Гран-при Азербайджана «Формулы-1», чемпионат Европы по художественной гимнастике, турнир ММА (смешанные единоборства) организации Rizin, Международную конференцию министров спорта, Генеральную ассамблею и церемонию награждения Международной автомобильной федерации, Конгресс Европейской конфедерации бадминтона, Генассамблею Европейской конфедерации стрельбы и другие важнейшие мероприятия.
Всего в Азербайджане прошло 91 международное соревнование. Национальные команды Азербайджана приняли участие в 630 международных соревнованиях и в 399 учебно-тренировочных сборах.
Азербайджанские спортсмены завоевали за год 1472 медали. Это рекордный показатель. Из 1472 наград 464 - золотые, 398 - серебряные и 610 – бронзовые.
799 медалей (214–208–377) завоевано в олимпийских видах спорта, 587 (223–159–205) – в неолимпийских, 86 (27-31-28) – в паралимпийских видах.
Чемпионами Европы в олимпийских видах спорта в уходящем году стали борцы Алиаббас Рзазаде, Гаджи Алиев, Мария Стадник, Хасрет Джафаров, Ульви Ганизаде, групповая команда по художественной гимнастике, дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев.
Чемпионами мира стали борцы Эльдениз Азизли и Рафик Гусейнов.
На Европейских играх в Польше азербайджанские спортсмены завоевали 3 золота, 2 серебра и 6 бронзовых медалей, на Универсиаде в Китае – 3 серебра и 6 бронз.
В активе азербайджанских спортсменов на данный момент 9 олимпийских лицензий для участия на Играх-2024 в Париже и 6 лицензий для выступления на Паралимпиаде.
Среди знаменательных событий стоит выделить введение в эксплуатацию ледовой площадки в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева и ремонтные работы на стадионе в Ханкенди, который в короткие сроки был приведен в готовность принимать матчи.