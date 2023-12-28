Трагедия в Джалилабаде: две сестры утонули в канале

В канале в Джалилабадском районе утонули две малолетние сестры.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, 29 декабря в канале, проходящем через село Узунтепе, утонули две сестры, 2016 и 2019 года рождения. Тела девочек извлекли из воды.

В районной прокуратуре проводится расследование.

В представительстве исполнительной власти в селе рассказали haqqin.az, что тела девочек нашла мать: «Канал находится примерно в ста метрах от дома, где жили дети. Матери не было дома. Вернувшись, она не увидела детей, стала звать, подошла к каналу. Увидела их тела».