В России еще один чиновник погиб при странных обстоятельствах

Депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова нашли мертвым 27 декабря. Он выпал из окна третьего этажа своего дома в Тобольске.

Как сообщил источник портала «72.ру», в следственных органах предварительной причиной гибели 46-летнего Егорова назвали проблемы с сердцем.

В органы власти Егоров пришел в 2007 году, возглавив комитет земельных отношений и лесного хозяйства, он работал на этой должности до 2014 года. В 2016-м его приговорили к исправительным работам по статье о халатности. Однако наказания избежал и избрался в городскую думу Тобольска. В 2022-м стал одним из богатейших депутатов города с доходом 9,1 миллиона рублей.

CNN в связи со смертью депутата-единоросса напомнил о гибели Равиля Маганова, топ-менеджера второй по величине нефтегазовой компании России ЛУКОЙЛ, который так же, как и Егоров, выпал из окна в сентябре 2022 года. Еще один единоросс, Павел Антонов, входивший в сотню богатейших людей РФ по версии журнала Forbes, выпал из окна индийской гостиницы в декабре того же года. Кроме того, в феврале 2023 года выпала из окна начальница управления финобеспечения Минобороны России по Западному военному округу (ЗВО) Марина Янкина.