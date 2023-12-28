В России еще один чиновник погиб при странных обстоятельствах
Еще один региональный политик из партии «Единая Россия» пополнил список представителей российской элиты, погибших при невыясненных обстоятельствах, сообщает американский телеканал СNN.
Депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова нашли мертвым 27 декабря. Он выпал из окна третьего этажа своего дома в Тобольске.
Как сообщил источник портала «72.ру», в следственных органах предварительной причиной гибели 46-летнего Егорова назвали проблемы с сердцем.
В органы власти Егоров пришел в 2007 году, возглавив комитет земельных отношений и лесного хозяйства, он работал на этой должности до 2014 года. В 2016-м его приговорили к исправительным работам по статье о халатности. Однако наказания избежал и избрался в городскую думу Тобольска. В 2022-м стал одним из богатейших депутатов города с доходом 9,1 миллиона рублей.
CNN в связи со смертью депутата-единоросса напомнил о гибели Равиля Маганова, топ-менеджера второй по величине нефтегазовой компании России ЛУКОЙЛ, который так же, как и Егоров, выпал из окна в сентябре 2022 года. Еще один единоросс, Павел Антонов, входивший в сотню богатейших людей РФ по версии журнала Forbes, выпал из окна индийской гостиницы в декабре того же года. Кроме того, в феврале 2023 года выпала из окна начальница управления финобеспечения Минобороны России по Западному военному округу (ЗВО) Марина Янкина.