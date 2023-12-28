Записал: Ага Гасымлы, собкор 18:30

Пожалуй, в Иране не осталось ни одной официальной трибуны, с которой не было бы клятвенно обещано нанести по Израилю за ликвидацию в пригороде Дамаска военного советника посольства Ирана в Сирии генерала КСИР Сейеда Рази Мусави «удар невиданной мощи». Власти Ирана всеми силами стремятся переключить внимание граждан страны на Газу и «сионистское образование». Ранее глава пресс-службы КСИР бригадный генерал Рамадан Шариф заявил, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, получившее название «Буря Аль-Акса», стало «актом мести» за убийство в январе 2020 года главного стратега КСИР на Ближнем Востоке генерала Касема Сулеймани. Тем неожиданнее прозвучало резкое опровержение руководства ХАМАС, заявившего, что «действия палестинского сопротивления 7 октября – это ответ на продолжающуюся сионистскую агрессию против палестинцев».

На что главнокомандующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами, используя чисто персидскую витиеватость в выражениях, согласился с заявлением ХАМАС, отметив, что операция «Буря Аль-Акса», конечно же, была чисто палестинской, так что, к иранскому «движению мести за убийство Касема Сулеймани» она имеет не прямое, а только косвенное отношение. Следует отметить, что Хосейн Салами, явно не желая выделяться на фоне других представителей иранского руководства, клятвенно пообещал отомстить за убийство Сейеда Рази Мусави и других ликвидированных высокопоставленных лиц Ирана, список которых по-прежнему возглавляет генерал Касем Сулеймани. Как сообщил в беседе с haqqın.az известный иранский политолог Реза Талеби, ликвидация в предместье Дамаска генерала Сейеда Рази Мусави поставила власти Ирана в сложную и даже противоречивую ситуацию. С одной стороны, Тегеран буквально на каждом углу обещает жестоко покарать убийц командиров КСИР и видных ученых, участвовавших в создании иранского ядерного оружия, а с другой, почему-то избегает прямой военной конфронтации с Израилем и США. «В глазах иранской общественности невыполнение бесконечных угроз превращает власть в настоящее посмешище, - говорит Реза Талеби. - Известно, что 8 января 2020 года, перед ракетным обстрелом военных баз США в Аль-Асаде и Эрбиле, планировавшимся в качестве мести за ликвидацию Касема Сулеймани, Тегеран, дабы избежать жертв среди американских военных, заранее сообщил правительству Ирака, властям Швейцарии, редакции британской телерадиокорпорации ВВС и еще по десятку адресов день и даже час нанесения удара. Единственное, что не сделали иранские власти - так это перед обстрелом своими руками не загнали американских солдат в бомбоубежище, что кто-нибудь из них, не дай бог, не попал под обстрел».

По словам иранского политолога, риторика официального Тегерана, спровоцированная ликвидацией Сейеда Рази Мусави, направлена не столько даже против Израиля, который, как обычно, не комментирует информацию о своей причастности к ликвидации очередного генерала КСИР, сколько против США. Вполне возможно, достойным выходом из ситуации с обещанным возмездием режим аятолл видит в повторении сценария мести за убийство Касема Сулеймани. То есть, в сокрушительном ракетном ударе по одной из пустующих американских военных баз. Талеби отмечает, что, поскольку теократический режим старательно избегает прямого военного столкновения с Израилем, ни одна ракета в сторону израильской территории из Ирана не полетит. Для Тегерана, который и так, что называется, по уши вовлечен в конфликты в Сирии, Йемене и Ираке, атака на Израиль означало бы прямую атаку на США, что для режима аятолл равносильно самоубийству. «В то же время, Тегеран был бы не прочь «наказать» Израиль руками своих прокси - хуситов в Йемене или «Хезболлы» в Ливане, - считает Мусави. - Хуситы находятся довольно далеко от Израиля, и их дроны легко сбивает израильская ПВО. Что же касается «Хезболлы», самой мощной проиранской организации, то она находится под сильным давлением правительства Ливана. Попытка воинства Хасана Насраллы атаковать Израиль приведет в считанные часы, если не минуты, к полномасштабной войне, результатом которой, скорее всего, станет превращение Ливана в фрагментированные Сомали или Сирию…». Иранский политолог напомнил, что нынешний Ливан переживает самый глубокий кризис с периода гражданской войны 1975-1990 годов.

«Банковская система этой страны рухнула, в Ливане жуткая инфляция, страну сотрясают забастовки, демонстрации,.. - говорит политолог. - Поэтому наиболее вероятным ответом Ирана на ликвидацию Мусави может стать организация терактов в отношении израильских бизнесменов или просто граждан еврейского государства на территории третьих стран. Тем более, что в уходящем году уже было несколько случаев, когда иранцы-агенты КСИР, выдававшие себя за политических беженцев, готовили теракты на Кипре, в Индии и Польше». Говоря о роли генерала Сейеда Рази Мусави в осуществлении иранской военной доктрины, Талеби отметил, что официально он числился военным советником посольства Ирана в Сирии, однако реальная миссия Мусави состояла в организации и функционировании военной логистики на всей проиранской «Оси сопротивления» на территории Ирака, Сирии и вдоль границ с Израилем, включая поставки оружия по железной дороге. «В его ведении была вся военно-транспортная инфраструктура, обеспечивавшая пространство для оперативной переброски к границе Израиля иранских военных ресурсов, - рассказал политолог. - Если учесть, что ликвидация Касема Сулеймани значительно ослабила позиции иранских прокси на Ближнем Востоке, то без Сейеда Рази Мусави аффилированное с Ираном «Исламское движение сопротивления» в Сирии и Ираке, несомненно, ослабеет. И в этом, собственно, и заключался смысл ликвидации, наверное, самого эффективного и влиятельного генерала КСИР.