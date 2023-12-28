Израиль ударил по Дамаску: убиты высокопоставленные офицеры КСИР

В результате удара, нанесенного израильской авиацией по территории международного аэропорта Дамаска в ночь на пятницу, погибли по меньшей мере 11 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По их сведениям, иранские военные «принимали в аэропорту Дамаска высокопоставленную делегацию». Как утверждает телеканал, в результате атаки ранение получил командующий силами КСИР на востоке Сирии Ноурат Рашид.

Напомним, 25 декабря в результате атаки израильской авиации в Сирии был убит генерал КСИР Рази Мусави. По его дому, расположенному в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска, было выпущено три ракеты. Иранский генерал координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне армии Башара Асада.