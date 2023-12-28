У Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности новые полномочия

Кабинет министров Азербайджана утвердил «Порядок определения соответствия требований к технологическому оборудованию и программному обеспечению, предназначенным для использования государственными органами (учреждениями) и органами местного самоуправления». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно постановлению, сертификат соответствия требований к технологическому оборудованию и программному обеспечению, предназначенным для использования государственными органами (учреждениями) и органами местного самоуправления, будет выдан после представления положительного заключения Государственной службы специальной связи и информационной безопасности об информационной безопасности.

В выдаче свидетельства будет отказано в случае отрицательного отзыва со стороны Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.