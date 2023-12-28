Военные Азербайджана обсудили планы на 2024 год
В Генеральном штабе азербайджанской армии, в главных управлениях, управлениях, службах и самостоятельных отделах Министерства обороны, а также во всех видах войск и специальных военно-учебных заведениях состоялись заседания по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, в ходе заседаний был проведен обстоятельный анализ деятельности азербайджанской армии в текущем году, до личного состава еще раз были доведены задачи, поставленные перед армией президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.
Был отмечен высокий уровень боевой подготовки и морально-психологического состояния военнослужащих. Говорилось о проделанной работе в направлении патриотического воспитания личного состава, всестороннего обеспечения, в том числе комплектования войск профессиональными кадрами.
Были отмечены достижения в результате успешных реформ в азербайджанской армии, особо подчеркнута готовность личного состава в любой момент выполнить любую задачу Верховного главнокомандующего.
На заседаниях обсудили предстоящие в следующем году меры и планы по организации служебно-боевой деятельности на высоком уровне, улучшению социально-бытовых условий, повышению знаний и навыков военнослужащих.