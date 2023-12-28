Военные Азербайджана обсудили планы на 2024 год

В Генеральном штабе азербайджанской армии, в главных управлениях, управлениях, службах и самостоятельных отделах Министерства обороны, а также во всех видах войск и специальных военно-учебных заведениях состоялись заседания по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в ходе заседаний был проведен обстоятельный анализ деятельности азербайджанской армии в текущем году, до личного состава еще раз были доведены задачи, поставленные перед армией президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.