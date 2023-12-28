Красную площадь закроют

Мэрия Москвы и администрация Московской области решили отказаться от салютов в новогоднюю ночь. По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, такое решение приняли власти большинства регионов.

Об отказе от салютов в Подмосковье глава региона Андрей Воробьев сообщил 29 декабря телеканалу «Россия 24».

В Москве, помимо отмены салютов и фейерверков, в новогоднюю ночь закроют для посещения Красную площадь.

Площадь закрывали и в прошлом году, напоминает The Insider. Тогда власти Москвы обосновали это решение мерами профилактики против COVID-19.