Сайт Путина пытались взломать
Сайт кандидата на пост президента РФ Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, утверждает пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.
По ее словам, были приняты все необходимые меры, передает РИА Новости.
Отмечается, что сейчас ресурс уже работает без сбоев. «Сегодня днем был запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа», — сказала Суворова.