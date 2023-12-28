США запустили в космос таинственный военный беспилотник

Deutsche Welle передает, что запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида впервые с помощью ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy компании SpaceX, которая способна доставить аппарат на более высокую орбиту, чем прежде.

В США в ночь на пятницу, 29 декабря, стартовал секретный военный космоплан Х-37В.

Прежние полеты Х-37В, которую доставляли в космос ракетой-носителем Atlas V и позже Falcon 9, совершались на высоте до двух тысяч километров над Землей.

Минобороны США обнародовало мало информации о миссии, в ноябре сообщив лишь, что она повлечет за собой «множество передовых экспериментов», включая «эксплуатацию Х-37В на новых орбитальных режимах, эксперименты с будущими технологиями осведомленности о космической сфере и исследование радиационного воздействия на материалы, предоставленные НАСА».

Как долго пробудет корабль на орбите, не сообщается, но предположительно полет продлится до июня 2026 года. В прошлый раз Х-37В пробыл на орбите более двух лет.

DW напоминает,что две недели назад Китай отправил на орбиту свой секретный роботизированный космический самолет под названием Shenlong («Божественный дракон»).

Космический дрон X-37B выглядит как мини-версия пилотируемых космических кораблей. Его длина составляет девять метров, размах крыльев - 4,5 метра, взлетная масса – около 5 тонн. Он питается от солнечных батарей. После полета на орбите аппарат совершает посадку в самолетном режиме.

X-37B находится в эксплуатации с 2010 года, он был разработан для Пентагона компанией United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.