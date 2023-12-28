Зеленский в Авдеевке добавлено видео; новость дополнена 21:03
Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря приехал на передовые позиции украинских войск. Украинский лидер посетил Авдеевку, сообщают украинские СМИ.
«Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности», — написал Зеленский в соцсетях, назвав Авдеевку одним из «самых сложных участков фронта».
Он также поблагодарил всех бойцов на передовой за службу и за «год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам».
Вместе с Зеленским в Авдеевку также приехал глава Офиса президента Андрей Ермак.