Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря приехал на передовые позиции украинских войск. Украинский лидер посетил Авдеевку, сообщают украинские СМИ.

«Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности», — написал Зеленский в соцсетях, назвав Авдеевку одним из «самых сложных участков фронта».

Он также поблагодарил всех бойцов на передовой за службу и за «год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам».

Вместе с Зеленским в Авдеевку также приехал глава Офиса президента Андрей Ермак.