При атаке на «Новочеркасск» погибли 74 моряка
В результате атаки ВСУ на российский десантный корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии погибли 74 человека, еще 27 получили ранения, сообщает The Insider со ссылкой на портал «Новости Севастополя».
Как утверждается, главком ВМФ России Николай Евменов предложил объявить на территории города двухдневный траур.
Спустя некоторое время «Новости Севастополя» публикацию с сайта удалили.
Издание ASTRA со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что 33 моряка числятся пропавшими без вести, еще 19 ранены в результате атаки на большой десантный корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии. Также погибла работница порта, ранены еще четверо гражданских лиц. По данным издания, в момент атаки ночью 26 декабря на БДК находились 77 моряков. ASTRA также выяснила, что среди погибших на «Новочеркасске» были срочники. По словам одного из моряков, служившего на корабле, в момент атаки там находились призывники и контрактники.