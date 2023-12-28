Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 20:20

В Армении прекращено уголовное преследование экс-президента страны Роберта Кочаряна. Причем его прекратили сразу же после завершения проходившего в Санкт-Петербурге саммита ЕвразЭС … Все мы, естественно, понимаем, что это не более, чем совпадение. Нет? Вы, что, не верите в совпадения? Очень жаль! Ну, а если серьезно, то на питерском форуме завершилась история «разворота Армении на Запад». Точнее, попытка разворота. А еще точнее, попытка разворота с таким расчетом, чтоб не поссориться с Россией и не потерять сиюминутные выгоды от сотрудничества с русскими. Словом, чтоб сохранить все, что выгодно, но при этом избавиться от всего, что мешает.

Слов нет, замечательная цель! В советские времена ее смысл идеально укладывался в популярный тост, который на всех языках звучал одинаково: «Чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было!». Ну, а в современной армянской политике это уже называется «комплементарностью внешнеполитического курса». Типа, мы со всеми дружим одинаково и равноудаленно. Напомню, что пресловутая «комплементарность» появилась в 90-е годы прошлого века, когда такие фразеологические изыски были вполне себе возможны. То было время, когда Россия и сама более или менее стремилась на Запад и не сильно препятствовала попыткам своих союзников сблизиться с Европой и США. Однако те благословенные времена давно миновали. На дворе первая четверть XXI века, когда «комплементарность» в политике уже не работает, поскольку ее определяют идиомой «сидеть на двух стульях».

Отдадим должное Николу Пашиняну, который из последних сил юлил, хитрил и делал расплывчатые заявления, которые каждый мог интерпретировать по-своему. В одном интервью армянский премьер говорил одно, в другом – нечто противоположное, а в третьем выдавал усредненный микст между первым и вторым. Словом, иди пойми, что у него реально на уме?!.. В сентябре этого года, когда стало понятно, что Карабах для армян окончательно потерян, вся обойма разнокалиберных экспертов и доморощенных политологов заговорила о том, что у Армении больше нет резонов оставаться с Россией, что Москва теряет свое влияние на Южном Кавказе, а Ереван вот-вот «слиняет» на Запад. Но к столь однозначным выводам можно было прийти только на основе поверхностного анализа региональной ситуации. Или поверив в риторику премьер-министра Армении. Если бы слова Никола Пашиняна обладали чудодейственным свойством трансформироваться в конкретные дела, то Армения давно уже была бы членом НАТО. Впрочем, риторика риторикой, а реальность – реальностью. И пока европейские эксперты, воодушевленные речами Пашиняна, пророчили «экзистенциальный» разворот внешней политики Армении с Востока на Запад, сам армянский премьер, касаясь темы армяно-российских отношений, слова подбирал очень осторожно, а критикуя «старшего брата», в детали старался не вдаваться. И не вдавался!

В результате, не подтверждая, но и не опровергая слухи о готовящемся разрыве союзнических отношений с Москвой, Армения продолжала оставаться членом СНГ, ЕАЗЭС и других пророссийских интеграционных объединений, а также помогать России успешно обходить экономические санкции Евросоюза. Армянский экспорт, в том числе в рамках «параллельного импорта», как шел, так и идет, разговоров о выводе из Гюмри российской военной базы почти не слышно, а государственные границы Армении с Турцией и Ираном как охраняли, так и продолжают охранять российские пограничники. Короче, весь пар из бурлящего котла антироссийских настроений армянского общества Никол Пашинян направил в сторону ОДКБ – по сути, символической и практически бесполезной структуры. Выходить из которой Армения, кстати, тоже не торопится. Когда же в Брюсселе стали проявлять легкие признаки нетерпения – мол, где же обещанный уход с российской орбиты и «переформатирование» Армении под стандарты западной цивилизации, появилась новая версия - дабы не обвалилась экономика и система национальной безопасности Армении, правительство Пашиняна готовит максимально мягкий и последовательный отход от Кремля. Какое-то время мы были свидетелями продолжения «армянских танцев между стульями», в процессе которых Ереван, с одной стороны, не рвал отношений с Россией, а с другой, продолжал искать на Западе надежных гарантов.

Но постепенно все заметней становилось разочарование Никола Пашиняна, который раньше других соотечественников понял принципиальную разницу между политкорректностью формы предложений ЕС с жесткостью их содержания. Если представить это в форме диалога Никола Пашиняна с лидерами Евросоюза и Североатлантического альянса, то он бы выглядел, примерно, так: - В НАТО нас примете? - Да, господь с вами, Никол Воваевич, у нас тут Грузия, Украина и Молдова уже лет 20 в очереди стоят... - В ЕС примете? - Ну, это, пожалуй, возможно… - Когда?! - Придется подождать. - Сколько лет? - Спросите у грузин. - С финансами поможете? - Это легко, подкинем вам пару сотен миллионов лет на пять. - Перевооружить армию поможете? - Конечно, какие тут могут быть разговоры? Платите – и можете покупать все что угодно. - А если Баку и Анкара все-таки решат пойти на нас? Вроде бы, им это не очень нужно, но, а если вдруг? Поможете? - Даже не сомневайтесь! Примем такую резолюцию, от которой все азербайджанские и турецкие солдаты сразу же разбегутся по своим казармам…

Короче, Никол Пашинян искал на Западе деньги и гарантии безопасности, а получил сочувствие и понимание. Оно и понятно: евроинтеграция – процесс долгий, и на «спринтерской» дистанции в несколько лет, то есть, здесь и сейчас, пользы от нее немного... Но есть и еще одна крупная незадача – невозможно ссориться с Россией, оставаясь при этом в состоянии холодной войны с Турцией и Азербайджаном. И вообще: роскошь быть в конфликте практически со всеми соседями не могут себе позволить даже Великобритания с Германией, не говоря уже о слабой, малочисленной и со всех сторон уязвимой Армении. И, тем не менее, огромного стремления Еревана наладить, наконец, отношения с ближайшими соседями мы тоже не видим. Что в целом закономерно: взять и отложить в сторону три десятилетия кровной вражды – дело нелегкое. Хотя очевидно, что и без этого тоже нельзя… Ну, и в завершение подытожим, что мы имеем на излете 2023 года? Армения пыталась красиво и без потерь выйти из-под влияния России. Успех – нулевой. Россия ясно дала понять Пашиняну, что никаких «комплементарностей» больше не потерпит: дескать, вы либо с нами, либо против нас. Если против, пишите завещание, поскольку развязка наступит быстро. Армения пыталась найти союзников на Западе. Успех – нулевой, поскольку Запад – это долгосрочная инвестиция, а до ее прибыльности еще дожить надо. Армения пыталась помириться с соседями, но пока это у нее не очень получается. Из песни, особенно, если она о войне, слов не выкинешь. Тем более, что прошлое Армении накрепко связано с настоящим. Примерно, в такой же степени, как её экономика с Россией. Официальные цифры просто шокируют. Взять, к примеру, сравнение с Грузией, население которой на 1,2 миллиона больше, чем Армении. За 11 месяцев 2023 года экспорт Грузии составил 5,3 миллиарда долларов, из них 600 миллионов приходится на долю Россию – факт, вызывающий в Грузии всеобщее недовольство. Ведь это же целых 15 процентов национального экспорта! Куда такое годится?!