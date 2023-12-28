Пашинян по стойке смирно перед Путиным: «Кочарян – не вне закона»! главная тема
В Армении прекращено уголовное преследование экс-президента страны Роберта Кочаряна. Причем его прекратили сразу же после завершения проходившего в Санкт-Петербурге саммита ЕвразЭС … Все мы, естественно, понимаем, что это не более, чем совпадение. Нет? Вы, что, не верите в совпадения? Очень жаль!
Ну, а если серьезно, то на питерском форуме завершилась история «разворота Армении на Запад». Точнее, попытка разворота. А еще точнее, попытка разворота с таким расчетом, чтоб не поссориться с Россией и не потерять сиюминутные выгоды от сотрудничества с русскими. Словом, чтоб сохранить все, что выгодно, но при этом избавиться от всего, что мешает.
Слов нет, замечательная цель! В советские времена ее смысл идеально укладывался в популярный тост, который на всех языках звучал одинаково: «Чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было!». Ну, а в современной армянской политике это уже называется «комплементарностью внешнеполитического курса». Типа, мы со всеми дружим одинаково и равноудаленно.
Напомню, что пресловутая «комплементарность» появилась в 90-е годы прошлого века, когда такие фразеологические изыски были вполне себе возможны. То было время, когда Россия и сама более или менее стремилась на Запад и не сильно препятствовала попыткам своих союзников сблизиться с Европой и США.
Однако те благословенные времена давно миновали. На дворе первая четверть XXI века, когда «комплементарность» в политике уже не работает, поскольку ее определяют идиомой «сидеть на двух стульях».
Отдадим должное Николу Пашиняну, который из последних сил юлил, хитрил и делал расплывчатые заявления, которые каждый мог интерпретировать по-своему. В одном интервью армянский премьер говорил одно, в другом – нечто противоположное, а в третьем выдавал усредненный микст между первым и вторым.
Словом, иди пойми, что у него реально на уме?!..
В сентябре этого года, когда стало понятно, что Карабах для армян окончательно потерян, вся обойма разнокалиберных экспертов и доморощенных политологов заговорила о том, что у Армении больше нет резонов оставаться с Россией, что Москва теряет свое влияние на Южном Кавказе, а Ереван вот-вот «слиняет» на Запад.
Но к столь однозначным выводам можно было прийти только на основе поверхностного анализа региональной ситуации. Или поверив в риторику премьер-министра Армении.
Если бы слова Никола Пашиняна обладали чудодейственным свойством трансформироваться в конкретные дела, то Армения давно уже была бы членом НАТО. Впрочем, риторика риторикой, а реальность – реальностью. И пока европейские эксперты, воодушевленные речами Пашиняна, пророчили «экзистенциальный» разворот внешней политики Армении с Востока на Запад, сам армянский премьер, касаясь темы армяно-российских отношений, слова подбирал очень осторожно, а критикуя «старшего брата», в детали старался не вдаваться.
И не вдавался!
В результате, не подтверждая, но и не опровергая слухи о готовящемся разрыве союзнических отношений с Москвой, Армения продолжала оставаться членом СНГ, ЕАЗЭС и других пророссийских интеграционных объединений, а также помогать России успешно обходить экономические санкции Евросоюза.
Армянский экспорт, в том числе в рамках «параллельного импорта», как шел, так и идет, разговоров о выводе из Гюмри российской военной базы почти не слышно, а государственные границы Армении с Турцией и Ираном как охраняли, так и продолжают охранять российские пограничники.
Короче, весь пар из бурлящего котла антироссийских настроений армянского общества Никол Пашинян направил в сторону ОДКБ – по сути, символической и практически бесполезной структуры. Выходить из которой Армения, кстати, тоже не торопится.
Когда же в Брюсселе стали проявлять легкие признаки нетерпения – мол, где же обещанный уход с российской орбиты и «переформатирование» Армении под стандарты западной цивилизации, появилась новая версия - дабы не обвалилась экономика и система национальной безопасности Армении, правительство Пашиняна готовит максимально мягкий и последовательный отход от Кремля.
Какое-то время мы были свидетелями продолжения «армянских танцев между стульями», в процессе которых Ереван, с одной стороны, не рвал отношений с Россией, а с другой, продолжал искать на Западе надежных гарантов.
Но постепенно все заметней становилось разочарование Никола Пашиняна, который раньше других соотечественников понял принципиальную разницу между политкорректностью формы предложений ЕС с жесткостью их содержания. Если представить это в форме диалога Никола Пашиняна с лидерами Евросоюза и Североатлантического альянса, то он бы выглядел, примерно, так:
- В НАТО нас примете?
- Да, господь с вами, Никол Воваевич, у нас тут Грузия, Украина и Молдова уже лет 20 в очереди стоят...
- В ЕС примете?
- Ну, это, пожалуй, возможно…
- Когда?!
- Придется подождать.
- Сколько лет?
- Спросите у грузин.
- С финансами поможете?
- Это легко, подкинем вам пару сотен миллионов лет на пять.
- Перевооружить армию поможете?
- Конечно, какие тут могут быть разговоры? Платите – и можете покупать все что угодно.
- А если Баку и Анкара все-таки решат пойти на нас? Вроде бы, им это не очень нужно, но, а если вдруг? Поможете?
- Даже не сомневайтесь! Примем такую резолюцию, от которой все азербайджанские и турецкие солдаты сразу же разбегутся по своим казармам…
Короче, Никол Пашинян искал на Западе деньги и гарантии безопасности, а получил сочувствие и понимание. Оно и понятно: евроинтеграция – процесс долгий, и на «спринтерской» дистанции в несколько лет, то есть, здесь и сейчас, пользы от нее немного...
Но есть и еще одна крупная незадача – невозможно ссориться с Россией, оставаясь при этом в состоянии холодной войны с Турцией и Азербайджаном. И вообще: роскошь быть в конфликте практически со всеми соседями не могут себе позволить даже Великобритания с Германией, не говоря уже о слабой, малочисленной и со всех сторон уязвимой Армении.
И, тем не менее, огромного стремления Еревана наладить, наконец, отношения с ближайшими соседями мы тоже не видим. Что в целом закономерно: взять и отложить в сторону три десятилетия кровной вражды – дело нелегкое. Хотя очевидно, что и без этого тоже нельзя…
Ну, и в завершение подытожим, что мы имеем на излете 2023 года?
Армения пыталась красиво и без потерь выйти из-под влияния России. Успех – нулевой. Россия ясно дала понять Пашиняну, что никаких «комплементарностей» больше не потерпит: дескать, вы либо с нами, либо против нас. Если против, пишите завещание, поскольку развязка наступит быстро.
Армения пыталась найти союзников на Западе. Успех – нулевой, поскольку Запад – это долгосрочная инвестиция, а до ее прибыльности еще дожить надо.
Армения пыталась помириться с соседями, но пока это у нее не очень получается. Из песни, особенно, если она о войне, слов не выкинешь. Тем более, что прошлое Армении накрепко связано с настоящим.
Примерно, в такой же степени, как её экономика с Россией. Официальные цифры просто шокируют. Взять, к примеру, сравнение с Грузией, население которой на 1,2 миллиона больше, чем Армении.
За 11 месяцев 2023 года экспорт Грузии составил 5,3 миллиарда долларов, из них 600 миллионов приходится на долю Россию – факт, вызывающий в Грузии всеобщее недовольство. Ведь это же целых 15 процентов национального экспорта!
Куда такое годится?!
Вот уж действительно, наши бы стенания – да армянам в уши. У них в аналогичный период экспорт превысил 6 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда, то есть, 50 процентов, приходятся на Россию.
Вот вам и масштабы зависимости!
Теперь о денежных переводах. В России проживает около 200 тысяч этнических грузин, имеющих гражданство РФ. Выходцев из Грузии намного больше, около 700 тысяч, но среди них почти 400 тысяч этнических русских, которые со своей прошлой родиной почти не связаны. Максимум, у них там могут оставаться престарелые родители, которых они навещают раз в год, не более.
Так вот, в августе 2023 года Грузия получила из России переводы на общую сумму 60 миллионов долларов. Что, кстати, тоже стало поводом для недовольства грузинских патриотов. Дескать, зачем нам эти подачки?..
И вновь, наше бы недовольство – да в армянские уши. В России сегодня проживают 2,5 миллиона армян, и за тот-же август из России в Армению было перечислено… 342 миллиона долларов.
Надо ли вам объяснять: премьер-министр Никол Пашинян, естественно, имеет куда более ясное представление о том, какая катастрофа подстерегает его страну в случае смены геополитической ориентации. Да и русские, наверняка, подробно рассказали, какие мошки найдут в армянских абрикосах, или по каким причинам Роспотребнадзор не впустит в Россию армянский коньяк.
В итоге, Армения приняла решение не рисковать и ждать момента, который, возможно, наступит, а, может, и нет.
Потому и было прекращено уголовное преследование Кочаряна.
Так что, когда вы отказываетесь верить в совпадения, то абсолютно правы!