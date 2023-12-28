Тревожное заявление министра обороны Украины

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров прокомментировал ракетную атаку по территории страны и назвал ее самой массированной за все время войны.

«Многие месяцы россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам, — говорится в заявлении министра, опубликованном в его «Фейсбуке». — Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, кроме террора, кроме убийства, кроме геноцида украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание».

«Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки, — добавил Умеров. — Со своей стороны, продолжаем работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак».

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 29 декабря. Целью ударов, по данным ВСУ, были объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Всего войска РФ выпустили по Украине больше 158 средств воздушного нападения, включая дроны и различные типы ракет. В результате обстрела в Киеве, Одессе и Львове были повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Погибли не менее 26 человек, пострадали — больше 120.