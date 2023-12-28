Между Азербайджаном и Ираном откроется еще один погранично-пропускной пункт

Завтра в Астаре состоится открытие нового пограничного пункта пропуска между Ираном и Азербайджаном. Об этом сообщил заместитель министра дорог и городского развития и председатель Дорожно-транспортной организации Ирана Дариуш Амани.

По его словам, в мероприятии в честь открытия нового пограничного пункта примут участие официальные лица двух стран.

По словам Амани, в течение следующих десяти дней будут созданы условия для проезда грузовых автомобилей через пограничный пункт пропуска. «Открытие нового ППП положит конец очередям из грузовых машин в иранской Астаре и пробкам», - отметил он.