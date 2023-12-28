Грузия и Азербайджан согласовали 70% общей границы
Согласовано 70% грузино-азербайджанской границы, заявил журналистам председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
«Что касается делимитации грузино-азербайджанской границы, то согласовано около 70% границы. Идет работа по согласованию оставшихся 30%. Но процесс делимитации таков, что соглашение о делимитации не подписывается, пока не будет согласовано 100% границы. Соответственно, у нас есть развитие, и мы понемногу продвигаемся вперед. Не могу сказать, когда этот процесс будет завершен, хотя у нас есть позитивные ожидания, основанные на наших связях с Азербайджаном», цитирует АПА Николоза Самхарадзе.