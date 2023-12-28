Международный скандал: в Саудовской Аравии запретили Ататюрка и гимн Турции обновлено 21:36
Турецкие СМИ сообщают, что руководство «Галатасарая» приняло решение вернуться в Турцию.
Спустя некоторое время стало известно, что руководство «Фенербахче» также решило вернуться в Турцию.
Матч, который должен был начаться в 21:45 по бакинскому времени, отменен.
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Сегодня в Саудовской Аравии должен состояться матч за Суперкубок Турции с участием «Галатасарая» и «Фенербахче».
Однако игра под угрозой срыва. Дело в том, что власти Саудовской Аравии запретили плакаты с изображением Ататюрка, исполнение гимна Турции, а футболистам было запрещено выходить в майках с изображением Ататюрка.
В результате обе команды за час до начала матча так и не прибыли на стадион в Эр-Рияде.