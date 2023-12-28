Матч, который должен был начаться в 21:45 по бакинскому времени, отменен.

Спустя некоторое время стало известно, что руководство «Фенербахче» также решило вернуться в Турцию.

* * * 21:20

Сегодня в Саудовской Аравии должен состояться матч за Суперкубок Турции с участием «Галатасарая» и «Фенербахче».

Однако игра под угрозой срыва. Дело в том, что власти Саудовской Аравии запретили плакаты с изображением Ататюрка, исполнение гимна Турции, а футболистам было запрещено выходить в майках с изображением Ататюрка.

В результате обе команды за час до начала матча так и не прибыли на стадион в Эр-Рияде.