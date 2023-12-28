Германский генерал: У России «огромные» потери в Украине

Россия понесла огромные людские и материальные потери в Украине, заявил газете Sueddeutsche Zeitung Кристиан Фройдинг, курирующий поддержку Киева со стороны германской армии.

«Вы знаете, что, по данным западной разведки, 300 тысяч российских солдат погибли или настолько тяжело ранены, что больше не могут быть мобилизованы для участия в войне», - сказал Фройдинг.

По данным американской разведки, с начала войны российские войска потеряли убитыми и ранеными 315 тысяч человек.

По словам Фройдинга, который также является ключевым советником министра обороны Германии Бориса Писториуса, «потери российских боевых танков и боевых машин пехоты в четырехзначном диапазоне».