Омбудсмен встретилась с несовершеннолетними осужденными

В рамках проводимых мероприятий в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года состоялось однодневное посещение двумя несовершеннолетними, отбывающими наказание в воспитательном учреждении Пенитенциарной службы Министерства юстиции, памятников истории и культуры, объектов отдыха и общественного питания в Баку.

В связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по инициативе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой реализуется ряд мероприятий.

Омбудсмен вместе с подростками посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила цветы к памятнику, с глубоким уважением почтила его память. Позже были посещены могилы шехидов и также почтена их память.

В рамках поездки несовершеннолетние посетили Центр Гейдара Алиева и Бакинский Дом книги. В целях ознакомления детей с наследием Гейдара Алиева им была предоставлена обширная информация о неоценимых заслугах общенационального лидера, а в качестве подарков преподнесены книги различных жанров.

Омбудсмен пообедала с детьми, рассказала им о достойном жизненном пути основателя независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, его роли в истории развития Азербайджана, дала им советы по личностному развитию, защите прав, образованию, профессиональным навыкам.

По окончании культурной программы, организованной для детей, им были вручены подарки.

В рамках сотрудничества омбудсмена с Пенитенциарной службой будут продолжены подобные мероприятия, которые положительно влияют на нравственное развитие детей, их становление на верный путь.