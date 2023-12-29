Британия спешит на помощь: отправит Украине сотни ракет ПВО
Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Шэппс призвал другие западные страны поставить Украине необходимое вооружение и боевую технику.