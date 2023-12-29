Реакция Байдена на ракетный удар по Украине: «Путина необходимо остановить»

Последний ракетный обстрел Украины Россией является «суровым напоминанием миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной». Такое заявление сделал президент США Джо Байден, реагируя на масштабную атаку России на Украину 29 декабря, в которой погибли и получили ранения десятки человек.

Американский лидер заявил, что 29 декабря Россия нанесла удары по украинскому роддому, торговому центру и жилым кварталам, в результате чего погибли мирные жители, десятки получили ранения.

Президент США призвал Конгресс «активизироваться», чтобы помочь Украине после массированных российских ударов. Он также добавил, что если Конгресс США не одобрит новое финансирование помощи Украине, то страна не сможет продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, которые необходимы для защиты украинского мирного населения.

«Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений», - отметил президент.

По его словам, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают и весь Североатлантический альянс: «Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы».

Белый дом заявил, что президент Байден внимательно следит за сообщениями о том, что российская ракета временно вошла в воздушное пространство Польши. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил это в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем Польши Яцеком Северой, говорится в сообщении Белого дома.