ЮАР требует судить Израиль в Гааге. В Израиле отреагировали

«Соответствующее заявление было подано в Международный суд ООН 29 декабря 2023 года, - цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства. - В нем суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ и вытекающие из него обязательства».

Южно-Африканская Республика обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщил МИД ЮАР.

МИД заявил, что «ЮАР серьезно обеспокоена тяжелым положением гражданского населения, ставшего жертвой нынешних израильских атак на сектор Газа из-за неизбирательного применения силы и насильственного переселения жителей, - подчеркивается в документе. - Кроме того, продолжают поступать сообщения о совершении международных преступлений, таких как преступления против человечности и военные преступления, а также сообщения о том, что деяния, достигающие порога геноцида или связанных с ним преступлений, как это определено в Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него, были и могут быть совершены в контексте продолжающейся резни в секторе Газа».

Израильские СМИ сообщили, что МИД Израиля раскритиковал это заявление ЮАР: «Иск Южной Африки не имеет фактической и юридической основы и является подлой и дешевой эксплуатацией суда. Южная Африка сотрудничает с террористической группировкой, которая призывает к разрушению Государства Израиль».

Министерство заявило, что ХАМАС виновен в страданиях жителей в секторе Газа, так как они попытались «осуществить геноцид» 7 октября, когда боевики из сектора убили около 1200 человек и взяли около 240 заложников после вторжения на юг Израиля.