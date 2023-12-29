Грузовик перевернулся в Ходжавендском районе: водитель погиб

В селе Беюк Таглар Ходжавендского района Азербайджана перевернулся грузовик, погиб водитель, сообщает АПА.

Согласно сообщению, житель Апшеронского района Адиль Гасанов (1979 г. р.) потерял управление. В результате грузовой автомобиль Hovo опрокинулся. Гасанов скончался на месте происшествия.

Главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Аслан Гияслы подтвердил произошедшее. В Ходжавендском РОП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.