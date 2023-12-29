В Дагестане критическая ситуация: порт Махачкалы обмелел

Махачкалинский морской торговый порт частично заблокирован из-за обмеления канала сухогрузной гавани. Около 20 кораблей находятся на рейде и не могут войти в порт, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства Дагестана.

Канал сухогрузной гавани порта замело песком из-за продолжительных ветров, которые длятся на протяжении трех недель. Для решения вопроса созвано экстренное совещание под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Исполняющий обязанности гендиректора порта Рустам Керимов заявил, что «ситуация в порту критическая, на рейде 20 судов, постоянно продолжаются ветра, и нам необходимо принимать какие-то меры, которые позволят нам выйти из текущей ситуации».