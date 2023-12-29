Совбез ООН экстренно собирается

Совет Безопасности ООН 30 декабря проведет внеочередное заседание по Украине, сообщила пресс-служба постоянного представительства России в телеграм-канале.

«Сегодня — 29 декабря — в 16:00 по Нью-Йорку (30 декабря, 01:00 по бакинскому времени) состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине», — говорится в сообщении.

Заместитель российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский уточнил, что заседание запрошено «украинцами и западниками».