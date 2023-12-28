Лукашенко велел «Путину перекинуть» яйца

«А яйца есть?» - спросил президент, заходя в фирменный магазин птицефабрики «Ганна».

«Тоже есть», - ответила гендиректор предприятия.

«Так надо [президенту РФ Владимиру] Путину перекинуть», - предложил Лукашенко.

«Мы им предлагаем, но им все мало, - заметила шутя гендиректор. - 70% у нас - это внутренний рынок, 30% - экспорт. Из этих 30% Российская Федерация - 16%, 10% - Китай, 4% - постсоветские страны. Но свой рынок - прежде всего».

«Ну это и хорошо, пусть покупают, чтобы у нас проблем не было», - заметил Лукашенко.

Яйца в России под конец года подорожали на 59%. Чтобы как-то стабилизировать рост цен, их решено импортировать из Азербайджана и Турции.

25 декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге Лукашенко рассказал, что в республике достигнут высокий уровень самообеспечения продовольствием. Российский лидер тогда в шутку предложил белорусскому коллеге не жадничать и поделиться с Россией яйцами.