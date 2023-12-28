Израильтяне взорвали тайную квартиру и «элитный туннель» Яхьи Синвара

Согласно сообщению израильских СМИ, в квартире было найдено много разведывательной информации.

Израильские военные обнаружили и уничтожили одну из тайных квартир одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара возле города Газа на севере сектора.

В подвале дома Синвара была обнаружена «стратегическая шахта, ведущая к масштабному туннелю, который использовался главарями военного и политического крыла ХАМАС».

По сообщению ЦАХАЛ, тайная квартира Синвара является частью длинной и разветвленной сети туннелей, по которой передвигались главы ХАМАС.

«Обнаруженная шахта вела к туннелю протяженностью 218 метров на 20-метровой глубине, - говорится в сообщении армейской пресс-службы. - В туннеле было проведено электричество, канализация и имелась система вентиляции. А также комната для молитвы и отдыха, оборудование, необходимое для длительного проживания. Туннель был обустроен в расчете на то, что в нем можно будет долгое время жить и управлять боевыми операциями».

В отличие от других туннелей, спуск и подъем в которые осуществляется по лестнице, в этом «элитном» есть лифт, его стены выложены керамической плиткой. Там был комфортный туалет, место для молитвы и кондиционеры.

После изучения и сбора разведывательной информации туннель был разрушен специалистами инженерного спецназа.