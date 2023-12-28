Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о пострадавших в результате обстрела. По его словам, четыре человека ранены, один мужчина погиб.

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены», — сообщил губернатор в телеграм-канале.

По его словам, один из четырёх пострадавших — 10-летний ребенок: «Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу».

Губернатор добавил, что в Белгороде повреждены системы водообеспечения, разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях, выбиты окна, один из домов частично разрушен.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о шести сбитых дронах над Брянском: «Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет».

Это уже шестой украинский беспилотник, сбитый над Брянском в течение часа.