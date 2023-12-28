В Белгороде и Брянске неспокойно: обстрелы, взрывы, беспилотники... добавлено видео; обновлено 02:45
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о пострадавших в результате обстрела. По его словам, четыре человека ранены, один мужчина погиб.
«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены», — сообщил губернатор в телеграм-канале.
По его словам, один из четырёх пострадавших — 10-летний ребенок: «Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу».
Губернатор добавил, что в Белгороде повреждены системы водообеспечения, разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях, выбиты окна, один из домов частично разрушен.
В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о шести сбитых дронах над Брянском: «Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет».
Это уже шестой украинский беспилотник, сбитый над Брянском в течение часа.
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Над Белгородом и вокруг него сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший», – написал губернатор в соцсетях.
Гладков также сообщил, что выехал на место происшествия: «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле... Выехал на место происшествия».
Российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей пишут о серии взрывов над Белгородом. По данным Baza, погиб один из жителей Белгородского района области. Обломки сбитых объектов могли упасть на жилой частный дом, предполагает Shot.
Местные жители находят на земле осколки. Сообщается о повреждении нескольких автомобилей и перебоях с электричеством и водоснабжением на нескольких улицах.
Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО сбили 13 реактивных снарядов системы залпового огня над Белгородской областью. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».