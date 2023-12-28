В Украине сократят десятки тысяч чиновников

Количество должностей чиновников с 1 января сокращается на 20 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что «это только первый этап».

«Утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов. Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад и только 30% - премии», - отметил премьер Украины.

Одновременно с 1 января, сообщил он, сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.

Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит сэкономить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.