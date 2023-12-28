Помощник президента о беседе Алиева и Пашиняна

Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией. Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью TRT World.

По его словам, беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях неформальной встречи глав СНГ в Санкт-Петербурге была оценена азербайджанской стороной как плодотворное и конструктивное взаимодействие по продвижению мирной повестки между двумя странами.

«Не видим серьезных препятствий для завершения мирного договора между двумя странами. Пока сложно говорить о конкретных сроках, поскольку между Арменией и Азербайджаном все еще необходимы дальнейшие переговоры для завершения процесса», - сказал Хикмет Гаджиев.