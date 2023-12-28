AZAL повез в Нахчыван Санта-Клауса и Эльфа

Как сообщили редакции haqqin.az в штаб-квартире национального авиаперевозчика Азербайджана, в канун Нового года Фонд «Red Hearts» - «Золотые сердца» при поддержке компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) организовали в благотворительных целях полет в Нахчыванскую автономную республику.

Чтобы создать праздничное настроение для учеников полной школы-интерната имени Мехмеда Физули, расположенной в городе Ордубад, из Баку в Нахчыван на самолете AZAL вылетели любимые зимние герои детворы - Санта Клаус и Эльф, при участии которых для учеников школы-интерната были организованы музыкальная развлекательная программа и многочисленные конкурсы, посвященные наступающему Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира.