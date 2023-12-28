AZAL повез в Нахчыван Санта-Клауса и Эльфа
Как сообщили редакции haqqin.az в штаб-квартире национального авиаперевозчика Азербайджана, в канун Нового года Фонд «Red Hearts» - «Золотые сердца» при поддержке компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) организовали в благотворительных целях полет в Нахчыванскую автономную республику.
Чтобы создать праздничное настроение для учеников полной школы-интерната имени Мехмеда Физули, расположенной в городе Ордубад, из Баку в Нахчыван на самолете AZAL вылетели любимые зимние герои детворы - Санта Клаус и Эльф, при участии которых для учеников школы-интерната были организованы музыкальная развлекательная программа и многочисленные конкурсы, посвященные наступающему Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира.
В рамках благотворительной поездки учащиеся ордубадской школы-интерната, лишенные родительской опеки, были обеспечены теплой одеждой, книгами и необходимыми средствами гигиены.
Следует отметить, что и Фонд «Золотые сердца», созданный в декабре 2019 года по добровольной инициативе сотрудников «Kapital Bank», и коллектив компании «Азербайджанские авиалинии» уже долгие годы проводят различные благотворительные акции для чувствительных слоев населения, постоянно оказывая поддержку и помощь детским домам, приютам и закрытым школам-интернатам.