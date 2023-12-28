Саргсян возвращается в игру и подстрекает сепаратистов наш комментарий
С приближением 1 января в Армении ужесточается полемика вокруг так называемой «НКР». Так, согласно «указу», подписанному 27 сентября в Ханкенди Самвелом Шахраманяном, называющим себя последним лидером сепаратистского режима, все структуры этого квазигосударства прекратили свою деятельность.
Однако позднее выяснилось, что в октябре, уже после того, как Шахраманян покинул Карабах и осел в Ереване, он «отменил» им же подписанный «указ».
В данный момент власти Армении оказывают на Шахраманяна давление, призывая его ликвидировать с 1 января 2024 года все структуры так называемого «Арцаха». Тогда как реваншистские круги, в том числе, представители пророссийской оппозиции в парламенте Армении, призывают Шахраманяна продолжить работу самораспущенной сепаратистской структуры.
К общенациональной дискуссии присоединился бывший президент Армении Серж Саргсян, который призвал Шахраманяна «найти выход из ситуации, чтобы не опозориться».
Отметим, что еще до антитеррористической операции армии Азербайджана в Карабахе, Араик Арутюнян, тогдашний лидер сепаратистов, «подал в отставку» под давлением Рубена Варданяна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна (ныне все они пребывают в бакинском СИЗО – ред.), а его место занял Самвел Шахраманян, кандидатуру которого поддержал Серж Саргсян, заявивший на днях, что верит в Шахраманяна, который «спасет Арцах».
Вчера Серж Саргсян рассказал журналистам о встрече с Шахраманяном, в ходе которой они обсудили создавшуюся ситуацию.
«Думаю, что Шахраманян в любом случае найдет решение, которое пойдет на пользу армянскому народу, не опозорит его на все времена, а также исключит тот факт, что один человек, даже если он президент республики, может распустить эту самую республику. Таких прецедентов не было и быть не может», — сказал Саргсян.
Напомнив экс-президенту требование Азербайджана закрепить в мирном договоре отказ Армении от реванша, журналисты спросили Саргсяна, как в таком случае может быть решен «карабахский вопрос».
«Слово «реванш» часто используется в нашем обществе, - ответил Саргсян. – Реванш – это достижение новых успехов. То есть, для азербайджанцев это был реванш. Так что получается? Им можно было, а нам нет? И стоит ли вообще жить, когда у тебя нет прав, а у других эти права есть?»
Похоже, все сводится к тому, что в Армении даже сугубо формальное сохранение так называемого «Арцаха» становится фактором психологической поддержки воинствующей оппозиции, в которую входят Саргсяна и ему подобные. Проблема лишь в том, что, популистски эксплуатируя идею «Родина или смерть!», Саргсян и его единомышленники упускают два важных момента – во-первых, Карабах не является и никогда не был их родиной, а, во-вторых, маниакальные мечты о реванше могут иметь губительные последствия для их настоящей родины – Республики Армения.
Весьма своеобразно отреагировал на шум вокруг Шахраманяна и его «указов» министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос одного из журналистов, он вспомнил знаменитый роман Ильфа и Петрова «12 стульев».
«По мотивам этого произведения был снят прекрасный фильм советских времен, - сказал министр. - В одном из его эпизодов Остап Бендер собирает богатых людей города и убеждает их, что получает поддержку от иностранных сил, что у него повсюду есть влияние и т.д. Так вот, я бы сравнил упомянутого вами персонажа с героем этого фильма».
В настоящее время у Шахраманяна в Ереване довольно шаткая позиция: власти обвиняют его в создании серьезной угрозы для Армении и призывают выполнить подписанный им в Ханкенди «указ» о самороспуске «НКР».
В защиту Шахраманяна выступают представители оппозиции. Так, депутат парламента Тигран Абрамян, являющийся одним из активных сторонников реванша, написал на своей странице в Facebook, что сотрудники патрульной службы Еревана остановили машину Шахраманяна и предупредили, что, двигаясь в составе колонны демонстрантов, он нарушает закон.
«Понятно, что по своей инициативе полиция никогда бы не остановила машину Шахраманяна, - пишет Абрамян. - Власти, демонстрирующие позорное малодушие, играя роль мелкого хулигана, идут на крайности, чтобы уничтожить все, что связано с Арцахом, что напоминает символ или институт. Здесь даже не столько вопрос личности. Посыл властей заключается в том, что института президента Арцаха или самого Арцаха больше не существует. Очередное и, боюсь, не последнее проявление мерзости и подлости».