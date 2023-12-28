Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:22

С приближением 1 января в Армении ужесточается полемика вокруг так называемой «НКР». Так, согласно «указу», подписанному 27 сентября в Ханкенди Самвелом Шахраманяном, называющим себя последним лидером сепаратистского режима, все структуры этого квазигосударства прекратили свою деятельность. Однако позднее выяснилось, что в октябре, уже после того, как Шахраманян покинул Карабах и осел в Ереване, он «отменил» им же подписанный «указ». В данный момент власти Армении оказывают на Шахраманяна давление, призывая его ликвидировать с 1 января 2024 года все структуры так называемого «Арцаха». Тогда как реваншистские круги, в том числе, представители пророссийской оппозиции в парламенте Армении, призывают Шахраманяна продолжить работу самораспущенной сепаратистской структуры.

К общенациональной дискуссии присоединился бывший президент Армении Серж Саргсян, который призвал Шахраманяна «найти выход из ситуации, чтобы не опозориться». Отметим, что еще до антитеррористической операции армии Азербайджана в Карабахе, Араик Арутюнян, тогдашний лидер сепаратистов, «подал в отставку» под давлением Рубена Варданяна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна (ныне все они пребывают в бакинском СИЗО – ред.), а его место занял Самвел Шахраманян, кандидатуру которого поддержал Серж Саргсян, заявивший на днях, что верит в Шахраманяна, который «спасет Арцах». Вчера Серж Саргсян рассказал журналистам о встрече с Шахраманяном, в ходе которой они обсудили создавшуюся ситуацию. «Думаю, что Шахраманян в любом случае найдет решение, которое пойдет на пользу армянскому народу, не опозорит его на все времена, а также исключит тот факт, что один человек, даже если он президент республики, может распустить эту самую республику. Таких прецедентов не было и быть не может», — сказал Саргсян.

Напомнив экс-президенту требование Азербайджана закрепить в мирном договоре отказ Армении от реванша, журналисты спросили Саргсяна, как в таком случае может быть решен «карабахский вопрос». «Слово «реванш» часто используется в нашем обществе, - ответил Саргсян. – Реванш – это достижение новых успехов. То есть, для азербайджанцев это был реванш. Так что получается? Им можно было, а нам нет? И стоит ли вообще жить, когда у тебя нет прав, а у других эти права есть?» Похоже, все сводится к тому, что в Армении даже сугубо формальное сохранение так называемого «Арцаха» становится фактором психологической поддержки воинствующей оппозиции, в которую входят Саргсяна и ему подобные. Проблема лишь в том, что, популистски эксплуатируя идею «Родина или смерть!», Саргсян и его единомышленники упускают два важных момента – во-первых, Карабах не является и никогда не был их родиной, а, во-вторых, маниакальные мечты о реванше могут иметь губительные последствия для их настоящей родины – Республики Армения. Весьма своеобразно отреагировал на шум вокруг Шахраманяна и его «указов» министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос одного из журналистов, он вспомнил знаменитый роман Ильфа и Петрова «12 стульев».