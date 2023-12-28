Заявление Зеленского: Нужно вернуть войну в Россию

Силы противовоздушной обороны с максимальной отдачей защищали Украину в ходе массированной воздушной атаки России 29 декабря. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении, которое его офис опубликовал в YouTube.

«Многие лидеры… уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. Особенно тем, кто помог нашему государству с ПВО. Наши воины противовоздушной обороны сегодня сделали много. Учитывая, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. Мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно… в Россию, откуда она и пришла», – сказал президент Украины.

Он рассказал, что в ходе поездки на позиции сил обороны в районе Авдеевки Донецкой области встретился с военнослужащими 110-й отдельной механизированной бригады, а также побывал в прифронтовом госпитале, где наградил врачей и раненых бойцов.