Помощник президента о целях Франции на Южном Кавказе

Программа милитаризации Армении, поощрение реваншистских настроений в этой стране, наблюдаемые в действиях Франции, контрпродуктивны. Об этом заявил в интервью телеканалу TRT World помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос о передаче Парижем партии военной техники Еревану на фоне мер по укреплению доверия в рамках азербайджано-армянской нормализации.

По словам помощника президента, конечные цели французского правительства в регионе Южного Кавказа трудно поддаются осмыслению.

«Мы говорили о том, что другим странам не следует экспортировать свои геополитические интриги и внутриполитическую повестку в регион Южного Кавказа», - подчеркнул Гаджиев.