Матч за Суперкубок Турции предложили провести в Ханкенди

Экс-кандидат в президенты Турции азербайджанского происхождения Синан Оган предложил провести матч за Суперкубок Турции в Ханкенди.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии между стамбульскими «Фенербахче» и «Галатасараем», перенесен.

Клубы хотели, чтобы перед матчем был исполнен гимн Турции, а также вывешен портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. На баннере должен был быть отражен девиз Ататюрка: «Мир в стране и во всём мире».

Кроме того, игроки должны были носить футболки с изображением Ататюрка. После отказа саудовской стороны представители «Галатасарай» и «Фенербахче» заявили, что матч не будет сыгран.