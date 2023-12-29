АФФА ответила на заявление президента Федерации футбола Турции о том, что «у Азербайджана нет денег»

Отдел спорта

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана отреагировала на слова президента Федерации футбола Турции Мехмета Бююкекши.

Напомним, после скандального срыва вчерашнего матча за Суперкубок Турции между "Галатасараем" и "Фенербахче", который должен был состояться в Саудовской Аравии, в сети появились следующие слова Мехмета Бююкекши:

"Азербайджан предложил провести матч у себя, но у них нет денег. Саудовская Аравия, заплатив 120 миллионов долларов, привлекает к себе мировых звезд. Проведение матча в Саудовской Аравии было бы полезно для имиджа Турции".

В пресс-службе АФФА haqqin.az сообщили, что предварительный разговор о проведении матча за Суперкубок в Азербайджане был, но никаких деталей, тем более финансовых, не обсуждалось.

"Летом этого года тогдашний генсек Федерации футбола Турции связался с АФФА в связи с матчем за Суперкубок, - отмечают в АФФА. - Он сообщил, что, помимо Азербайджана, есть и вариант с Саудовской Аравией. Мы заявили, что с удовольствием проведем матч за Суперкубок. Однако турецкая сторона к нам больше не обращалась. И, естественно, финансовый вопрос не обсуждался".