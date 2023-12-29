АФФА ответила на заявление президента Федерации футбола Турции о том, что «у Азербайджана нет денег»

Напомним, после скандального срыва вчерашнего матча за Суперкубок Турции между "Галатасараем" и "Фенербахче", который должен был состояться в Саудовской Аравии, в сети появились следующие слова Мехмета Бююкекши:

"Азербайджан предложил провести матч у себя, но у них нет денег. Саудовская Аравия, заплатив 120 миллионов долларов, привлекает к себе мировых звезд. Проведение матча в Саудовской Аравии было бы полезно для имиджа Турции".

В пресс-службе АФФА haqqin.az сообщили, что предварительный разговор о проведении матча за Суперкубок в Азербайджане был, но никаких деталей, тем более финансовых, не обсуждалось.

"Летом этого года тогдашний генсек Федерации футбола Турции связался с АФФА в связи с матчем за Суперкубок, - отмечают в АФФА. - Он сообщил, что, помимо Азербайджана, есть и вариант с Саудовской Аравией. Мы заявили, что с удовольствием проведем матч за Суперкубок. Однако турецкая сторона к нам больше не обращалась. И, естественно, финансовый вопрос не обсуждался".