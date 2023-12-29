Статистические данные от «Азеригаз»

С января по ноябрь 2023 года в секторе населения из 1 408 688 абонентов, обеспеченных природным газом, потребили природный газ по тарифу 12 копеек (55,6% от общего числа абонентов), 932 368 абонентов-по тарифу 20 копеек (36,8% от общего числа абонентов) и 192 554 абонента - по тарифу 25 копеек (7,6% от общего числа абонентов). Об этом руководитель пресс-службы ПО «Азеригаз» Эльданиз Велиев сообщил в рамках акции «Открытые двери».

Велиев также рассказал журналистам об обращениях, поступивших в колл-центр ПО 104/185 в течение 11 месяцев текущего года.

«С начала 2023 года по декабрь поступило 857 692 обращения. Большинство из них связаны со счетчиками и вопросами информационного характера», - подчеркнул он.

Затем встреча продолжилась ответами на вопросы журналистов.