Россия о пребывании миротворцев в Карабахе

Москва и Баку рассматривают все вопросы, касающиеся пребывания российских миротворцев в Карабах ском регионе Азербайджана после изменения ситуации в результате антитеррористических мероприятий в сентябре. Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он напомнил, что «российский миротворческий контингент был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением» лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года.

Галузин добавил, что «соглашение остается в силе, несмотря на изменение ситуации в регионе после осуществления Азербайджаном антитеррористических мероприятий в сентябре».

«Этот документ никто не отменял. В нем предусмотрено, что наши миротворцы будут находиться в регионе в течение 5 лет, то есть до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления», - сказал он.

Галузин также заявил, что якобы «США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия второго фронта против России».

Российский миротворческий контингент после сентября свернул ряд постов в Карабахе, вся территория которого уже находится под полным контролем Азербайджана.