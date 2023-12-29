ЕС продолжает покупать у России нефть и газ

Страны ЕС продолжают покупать у России нефть, газ и другие ископаемые, несмотря на санкции. Об этом пишет Politico, подводя итоги года.

«Западные страны пытались подорвать военные усилия России, нанеся удар по ее экономике.

Страны ЕС ввели 12 пакетов санкций против физических лиц и экспорта российских товаров, включая уголь. Страны G7 и ЕС также ввели предельную цену в $60 за баррель на экспорт российской нефти», - напоминает издание.

Однако доходы России, по данным издания, вновь выросли во второй половине года из-за ее способности находить новые рынки. «Страны ЕС значительно сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива, но они остаются крупными покупателями некоторых экспортируемых Россией энергоносителей, особенно газа», - заключает Politico.

С декабря 2022-го по конец октября 2023 года страны ЕС закупили у России ископаемого топлива на €35,7 млрд. Причем за сжиженный природный газ страны ЕС заплатили в российскую казну даже больше (€8,4 млрд, или 50,88%), чем неевропейские страны (€8,1 млрд, или 49,12%). Правда, в целом выручка Москвы от экспорта ископаемых в другие страны оказалась в пять с половиной раз больше.