Продолжается регистрация на второй семестр проекта «Родной язык – азербайджанская школа», реализуемого Ассоциацией молодых учителей Азербайджана (AGMA). Процесс регистрации завершится 7 января 2024 года.

Зарегистрироваться можно, перейдя по соответствующей ссылке: anadili.agma.az.

Занятия второго семестра пройдут с 15 января по 15 апреля 2024 года.

Следует отметить, что первый семестр проекта охватывал даты с 15 сентября по 25 декабря. В онлайн-занятиях приняли участие 359 азербайджанцев, проживающих за рубежом. Всего было организовано 36 групп занятий. По итогам первого семестра сертификаты были вручены 218 участникам, успешно сдавшим экзамен.

Участники, успешно завершившие первый семестр, продолжат обучение на следующем уровне во втором семестре.

Проект, который охватит 2023-2024 учебный год, предоставляет возможность изучать азербайджанский язык дистанционно нашим соотечественникам, проживающим за пределами нашей страны. Желающие принять участие в проекте привлекаются к урокам родного языка в группах, созданных в соответствии с их возрастом и уровнем владения языком, а также часовым поясом. Занятия проводятся два раза в неделю на платформе Microsoft Teams бесплатно. Содержание образовательной программы включает информацию об истории, литературе, географии и культуре Азербайджана.

В рамках проекта планируется организовать летнюю школу в городе Баку с участием наших соотечественников, успешно завершивших программу и показавших высокие результаты на занятиях.