В Сербии начались повторные выборы
В Сербии 30 декабря открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда, сообщила республиканская избирательная комиссия (РИК) страны.
РИК в связи с получением жалоб на проведение выборов 17 декабря назначила повторное голосование на парламентских выборах в Сербии 30 декабря на 35 избирательных участках (всего в стране их около 8,3 тысячи). Повторное голосование проводится с 7.00 (10:00 по бакинскому времени) до 20.00 (23:00 по бакинскому времени) на муниципальных выборах в Белграде на еще трех местах для голосования.