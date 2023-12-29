Фазиль Мустафа призвал объявить мобилизацию

Более 70% прошедших лечение потребителей наркотиков вновь становятся наркоманами. Поэтому в 2024 году необходимо мобилизовать население Азербайджана на борьбу с наркотиками. Об этом сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, наркомания стремительно распространяется в стране. Об этом можно судить не по статистике, а по поступающим из регионов сообщениям, встречам с жителями районов, резким ростом разводов и так далее.

«Необходимо кардинально изменить методы борьбы с наркоманией в Азербайджане. У нас есть Госкомиссия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, но эта комиссия не обеспечена необходимыми ресурсами для выполнения своей миссии. У комиссии есть горячая телефонная линия «802», но в реальности комиссия ничем помочь наркоману избавиться от зависимости не может. Ее работа заключается только лишь в советах и рекомендациях и в лучшем случае направлении наркомана в один из наркодиспансеров. Не имея собственных ресурсов, комиссия всех отправляет в наркодиспансеры.

Но и это не является решением проблемы. После курса детоксикации в наркодиспансере зависимый от наркотиков человек должен получить психологическую реабилитацию. Но у Госкомиссии нет ресурсов для того, что бы обеспечить больных наркоманией реабилитационной помощью. И в итоге большинство зависимых наркоманов после лечения возвращается к потреблению наркотиков. Люди по 10-15 раз проходят лечение в наркодиспансере и вновь возвращаются к наркотикам. Получается порочный круг.

Для эффективности работы Госкомиссии необходимо дать им право создавать собственные реабилитационные центры. Сейчас в стране функционируют 6 наркологических реабилитационных центров. Нам надо использовать все возможности противодействия наркотикам с учетом того, что соседние страны целенаправленно пропускают в Азербайджан наркотики. Если сейчас мы не примем масштабные меры противодействия наркомании, то через короткое время столкнемся с трагическими последствиями», - сказал депутат.