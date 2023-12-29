Бакинский аэропорт завершает 2023 год с впечатляющими достижениями

Международный аэропорт Гейдар Алиев успешно завершает 2023 год важными достижениями в области инноваций, улучшении инфраструктуры и расширении маршрутной сети. Согласно данным на 30 декабря 2023 года, Бакинский аэропорт достиг рекордного показателя в обслуживании - более чем 5,7 миллиона пассажиров, что свидетельствует о его растущей значимости в регионе. Об этом haqqin.az рассказали в пресс-службе аэропорта.

Одним из значительных признаний для аэропорта стала победа в престижной премии Skytrax World Airport Awards 2023. Бакинский аэропорт был удостоен наград в номинациях «Лучший региональный аэропорт Центральной Азии/СНГ» и второй раз подряд «Лучший персонал аэропорта Центральной Азии и СНГ». Эти награды свидетельствуют о высоком уровне сервиса и профессионализме персонала аэропорта.

Уникальные новые направления и увеличение частоты рейсов с ведущими авиакомпаниями, такими как China Southern, AirBaltic, Flyadeal, Air Cairo, İraqi Airways, WizzAir, Wizz Air Abu Dhabi и LOT, открывают перед пассажирами больше возможностей для путешествий. Расширение списка авиакомпаний, предоставляющих свои услуги в аэропорту, таких как WizzAir Malta, IndiGo, Georgian Wings и Aegean Airlines, также обогащает выбор пассажиров и способствует разнообразию направлений.

Для улучшения обслуживания международных рейсов возобновлена работа Терминала 2, что способствует повышению эффективности и удобства.

Бакинский аэропорт в 2023 году представил также ряд инноваций, направленных на повышение качества обслуживания и создание современной, комфортной инфраструктуры. Одним из значимых нововведений стала инновационная услуга, обеспечивающая быстрый въезд и выезд транспортных средств, а также различные способы оплаты парковки. Благодаря этой услуге путешественники могут значительно сократить затраченное время, а также предоставление наличной, безналичной, онлайн-способов оплаты парковки, отвечая потребностям пассажиров, позволяют им выбирать наиболее удобный и доступный вариант.

Для удобства пассажиров также были им предоставлены специальные полосы drop off (для высадки пассажиров) и pick up (для встречи пассажиров). Дополнительно для обеспечения доступности аэропорта для посетителей общественный транспорт «Аэропорт Экспресс» по маршруту Международный аэропорт Гейдар Алиев начал курсировать с интервалом в 30 минут до 01:00.

Важным инновационным решением, внедренным накануне в аэропорту, является система авторизации проездных документов (TDAS). Эта система упрощает и ускоряет процесс предполетного досмотра, сокращает очереди в аэропорту и усиливает безопасность.

В целом, эти усовершенствования являются частью стратегии Бакинского аэропорта по укреплению своей репутации ведущего авиационного узла региона. Аэропорт стремится к предоставлению пассажирам высокого уровня обслуживания и комфорта, уделяя внимание как качеству услуг, так и инновационным технологиям, с целью обеспечения приятного опыта путешествия для всех своих пассажиров.