Хикмет Гаджиев: Баку не мог бесконечно ждать ответа Еревана

Еревану следует обеспечить привлекательные условия прохождения грузов по территории страны, если Армения хочет стать транзитной страной в регионе, считает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в интересах армянской стороны изменить свое положение в регионе (как транзитной страны), и это зависит от самой Армении.

«Если Армения видит себя транзитной страной в регионе, то ей следует обеспечить привлекательные условия прохождения грузов, а также механизмы безопасности», - заявил Гаджиев в интервью TRT World.

По его словам, Ереван ранее брал на себя обязательство открыть сухопутный маршрут в Нахчыван через свою территорию (в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года).

В то же время Гаджиев добавил, что Азербайджан «не может бесконечно долго ждать ответа армянской стороны» и приступил к прокладке альтернативного маршрута в Нахчыван через территорию Ирана.