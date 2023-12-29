Прогноз погоды
31 декабря, в последний день года, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Южный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.
В районах Азербайджана 31 декабря осадков преимущественно не ожидается. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.