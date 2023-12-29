В Азербайджане криминализировали призывы к сепаратизму

Милли Меджлис утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение атрибутов или символов, призывающих к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, демонстрация, распространение, изготовление, приобретение, хранение, перевозка и ношение указанных атрибутов или символов с целью их пропаганды или распространения влечет за собой уголовное наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Если в преступлении будут обнаружено участие иностранных организаций или их представителей, то в этом случае обвиняемым будет грозить тюремный срок от семи до десяти лет.

Как заявили haqqin.az депутаты парламента, под противозаконной атрибутикой и символами имеются в виду знаки, лозунги незаконных религиозных, политических, экстремистских и прочих структур: символы ИГИЛ, армянских сепаратистов и другие, угрожающие целостности и безопасности страны организаций.

Так под эту статью же подпадают атрибуты, в котором будут искажены карты, герб и другие государственные символы Азербайджана.